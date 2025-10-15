Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 16:34

Космонавт рассказал о перспективе строительства АЭС на Луне

Летчик-космонавт Кононенко: для промышленного освоения Луны необходима АЭС

Олег Кононенко Олег Кононенко Фото: NEWS.ru

Строительство атомной электростанции на Луне станет ключевым шагом для перехода к промышленному освоению спутника Земли, заявил летчик-космонавт, Герой России Олег Кононенко на круглом столе в рамках Российской энергетической недели (РЭН). По его словам, космонавтика и атомная промышленность представляют собой два технологических столпа, определяющих прогресс в мировом масштабе, передает NEWS.ru.

Несмотря на трудности, реализация этого амбициозного плана позволит перейти от разовых «набегов» на Луну к ее промышленному освоению нашего спутника. Атомные технологии — не только электричество. Атомные технологии — это не только выработка электроэнергии. <…> Атомные технологии открывают перед нами возможности для освоения Луны, дальнего космоса и решения насущных энергетических проблем, — сказал космонавт.

Ранее исполняющий обязанности руководителя NASA Шон Даффи сообщил о планах создания лунной деревни к 2035 году для постоянного проживания людей. По его словам, на спутнике Земли будут обеспечены все необходимые условия для полноценной жизнедеятельности.

