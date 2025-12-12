Российские войска освободили сразу восемь населенных пунктов и разнесли секретный подземный объект противника в Полтавской области, на Украине началось массовое дезертирство военнослужащих, а в Белгородской области нашли тайники ВСУ с запрещенным хлорпикрином. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 12 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

Киев уличили в применении запрещенного вещества

Как сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев, украинские военные разместили иностранных наемников и реактивные системы залпового огня на Одесском припортовом заводе. Он напомнил, что российские войска не бьют по объектам химической промышленности противника. Понимая это, Киев использует такие локации как «техногенный щит».

Ртищев также рассказал, что противник на регулярной основе применяет на территории ДНР и ЛНР запрещенный хлорпикрин. По его словам, тайники с химическими боеприпасами были найдены в Белгородской области.

Только в ноябре этого года были пресечены неоднократные попытки диверсий с использованием химикатов против властей новых регионов и российских военных. Согласно материалам, найденным в уничтоженном пункте управления БПЛА, ВСУ могут использовать до 15 артснарядов с боевыми отравляющими веществами в дронах типа «Баба-яга».

ВС РФ освобождают один город за другим

Министерство обороны сообщило, что за последнюю неделю Вооруженные силы России освободили сразу восемь населенных пунктов. В список взятых под контроль городов вошел и Северск в Донецкой Народной Республике. Кроме того, российским военнослужащим удалось освободить Ровное в ДНР и Остаповское в Днепропетровской области, а также Новоданиловку в Запорожской области.

Как полагает историк войск ПВО Юрий Кнутов, российская армия продолжит освобождать города, пока Киев ведет торги за территории. Так он прокомментировал опубликованный украинской прессой пункт из мирного плана США, согласно которому ВСУ могут оставить Донбасс в обмен на Харьковскую, Сумскую и Днепропетровскую области.

Солдаты ВСУ массово бегут с поля боя

По данным источника в российских силовых структурах, на Украине началось массовое дезертирство военнослужащих. Так, значительная часть солдат 72-й отдельной механизированной бригады самовольно покидает позиции после получения приказа о переводе в зону боевых действий.

Отмечается, что ситуация с дисциплиной в подразделении остается крайне напряженной. При этом украинское командование продолжает пытаться привлечь к обороне подразделения на Харьковском направлении.

Россия вонзила «Кинжалы» в секретный подземный объект

Минобороны сообщило, что российские войска нанесли один массированный и пять групповых ударов по объектам противника в ответ на атаки на гражданские объекты. В частности, предприятия военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины поражены гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

Кроме того, под удар попала используемая в интересах Киева портовая, аэродромная и транспортная инфраструктура. Войска также поразили цеха сборки, места хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА, склады военно-технического имущества и горючего, пункты временной дислокации военнослужащих и иностранных наемников.

Как предположил военный эксперт Василий Дандыкин, российские войска могли ликвидировать секретный подземный объект украинской армии в Кременчуге Полтавской области. По его словам, ВС РФ задействовали ракеты «Кинжал».

Зеленского назвали виновником неудач ВСУ

Как считают аналитики Daily Express, Вооруженные силы Украины терпят неудачи на фронте из-за слабого военного и политического руководства, в том числе из-за президента Владимира Зеленского. По их информации, даже на ключевых участках линии соприкосновения украинские БПЛА нередко приходится доставлять гражданским.

При этом военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов уверен, что США еще могут подтолкнуть Зеленского к мирному урегулированию конфликта. Для этого им достаточно лишить ВСУ разведывательных данных и отключить спутниковую систему Starlink. По мнению Кнутова, президент США Дональд Трамп не намерен более затягивать разрешение украинского кризиса.

