Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 декабря 2025 в 17:00

ВСУ пустили в ход запрещенный хлорпикрин: новости СВО на вечер 12 декабря

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Читайте нас в Дзен

Российские войска освободили сразу восемь населенных пунктов и разнесли секретный подземный объект противника в Полтавской области, на Украине началось массовое дезертирство военнослужащих, а в Белгородской области нашли тайники ВСУ с запрещенным хлорпикрином. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 12 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

Киев уличили в применении запрещенного вещества

Как сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев, украинские военные разместили иностранных наемников и реактивные системы залпового огня на Одесском припортовом заводе. Он напомнил, что российские войска не бьют по объектам химической промышленности противника. Понимая это, Киев использует такие локации как «техногенный щит».

Ртищев также рассказал, что противник на регулярной основе применяет на территории ДНР и ЛНР запрещенный хлорпикрин. По его словам, тайники с химическими боеприпасами были найдены в Белгородской области.

Только в ноябре этого года были пресечены неоднократные попытки диверсий с использованием химикатов против властей новых регионов и российских военных. Согласно материалам, найденным в уничтоженном пункте управления БПЛА, ВСУ могут использовать до 15 артснарядов с боевыми отравляющими веществами в дронах типа «Баба-яга».

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

ВС РФ освобождают один город за другим

Министерство обороны сообщило, что за последнюю неделю Вооруженные силы России освободили сразу восемь населенных пунктов. В список взятых под контроль городов вошел и Северск в Донецкой Народной Республике. Кроме того, российским военнослужащим удалось освободить Ровное в ДНР и Остаповское в Днепропетровской области, а также Новоданиловку в Запорожской области.

Как полагает историк войск ПВО Юрий Кнутов, российская армия продолжит освобождать города, пока Киев ведет торги за территории. Так он прокомментировал опубликованный украинской прессой пункт из мирного плана США, согласно которому ВСУ могут оставить Донбасс в обмен на Харьковскую, Сумскую и Днепропетровскую области.

Солдаты ВСУ массово бегут с поля боя

По данным источника в российских силовых структурах, на Украине началось массовое дезертирство военнослужащих. Так, значительная часть солдат 72-й отдельной механизированной бригады самовольно покидает позиции после получения приказа о переводе в зону боевых действий.

Отмечается, что ситуация с дисциплиной в подразделении остается крайне напряженной. При этом украинское командование продолжает пытаться привлечь к обороне подразделения на Харьковском направлении.

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Россия вонзила «Кинжалы» в секретный подземный объект

Минобороны сообщило, что российские войска нанесли один массированный и пять групповых ударов по объектам противника в ответ на атаки на гражданские объекты. В частности, предприятия военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины поражены гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

Кроме того, под удар попала используемая в интересах Киева портовая, аэродромная и транспортная инфраструктура. Войска также поразили цеха сборки, места хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА, склады военно-технического имущества и горючего, пункты временной дислокации военнослужащих и иностранных наемников.

Как предположил военный эксперт Василий Дандыкин, российские войска могли ликвидировать секретный подземный объект украинской армии в Кременчуге Полтавской области. По его словам, ВС РФ задействовали ракеты «Кинжал».

Зеленского назвали виновником неудач ВСУ

Как считают аналитики Daily Express, Вооруженные силы Украины терпят неудачи на фронте из-за слабого военного и политического руководства, в том числе из-за президента Владимира Зеленского. По их информации, даже на ключевых участках линии соприкосновения украинские БПЛА нередко приходится доставлять гражданским.

При этом военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов уверен, что США еще могут подтолкнуть Зеленского к мирному урегулированию конфликта. Для этого им достаточно лишить ВСУ разведывательных данных и отключить спутниковую систему Starlink. По мнению Кнутова, президент США Дональд Трамп не намерен более затягивать разрешение украинского кризиса.

Читайте также:

Света не будет до конца года? Удары по Украине 12 декабря, что известно

Живой щит. ВСУ взяли в плен сотни гражданских под Купянском: что известно

Наступление ВС России на Харьков 12 декабря: ВСУ «косят» мирных, дезертиры

Минобороны РФ
МО РФ
ВС РФ
СВО
ДНР
ЛНР
Днепропетровская область
Украина
ВСУ
Киев
переговоры
США
Дональд Трамп
химическое оружие
дезертиры
дезертирство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Карл III решил рассказать подданным о своей борьбе с раком
Готовлю оливье как в ресторане: мини-версия в стопках
Эксперт рассказал, кому стоит держать накопления в долларах и евро
В Совфеде разоблачили план Зеленского по прекращению огня на время выборов
Началась встреча Путина с президентом Ирака
Стоимость полисов ОСАГО рекордно выросла в ряде регионов России
В Британии заявили о «катастрофическом сигнале» для Украины на саммите ЕС
ЕР призвала россиян подключиться к формированию народной программы
В Дагестане двое человек погибли из-за опасного вируса
Европейцев предупредили о «золотых» энергоносителях
Слухи о болезни, «Аншлаг», маленькая пенсия: как живет Регина Дубовицкая
Назван возможный преемник главы МИД Украины
Меркель отказалась от фирменного жеста руками
14-летняя дочь Самойловой и Джигана показала своего молодого человека
Медведев рассказал, как «Единая Россия» защитила права ветеранов СВО
Модель Артамонова снова решила поворошить белье Глушенкова
В ЕС признали обеспокоенность Бельгии по российским активам
На Украине обвинили Ермака в краже $50 млн у ООН
Лукашенко оценил последние действия Трампа
В Госдуме предложили запретить рекламные и коллекторские звонки в праздники
Дальше
Самое популярное
Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке
Общество

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать
Общество

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать

С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год
Общество

С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.