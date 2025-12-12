Российские силовики заявили о массовом дезертирстве в ВСУ ТАСС: бойцы 72-й бригады ВСУ массово дезертируют перед отправкой на фронт

Значительная часть военнослужащих 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ самовольно покидает позиции после получения приказа о переводе в зону боевых действий, сообщили в российских силовых структурах. Источник ТАСС подчеркнул, что ситуация с дисциплиной в подразделении остается крайне напряженной.

На Харьковском направлении командование ВСУ продолжает пытаться привлечь к обороне подразделения 72-й отдельной механизированной бригады, однако после поступления приказа на выдвижение в зону боевых действий большая часть подразделений исчезает в СОЧ (Самовольного оставления части. — NEWS.ru), — сказал источник.

Тем временем Министерство обороны России опубликовало ролик с украинскими военными, которые добровольно сдаются в плен в городе Димитрове (Мирнограде) в ДНР. На кадрах видно, как солдаты ВСУ, бросив свое оружие, выходят с поднятыми руками навстречу российским бойцам.

До этого появилась информация, что известный в СМИ как «полк смерти» 225-й отдельный штурмовой полк Вооруженных сил Украины несет значительные потери на одном из участков в Сумской области. Подразделение отрезано от логистики.