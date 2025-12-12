Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 12 декабря 2025 года, как ВСУ «косят» мирных в Купянске-Узловом, откуда толпами бегут дезертиры?

Какова ситуация на Харьковском направлении в четверг, 12 декабря

Южнее Волчанска продолжаются тяжелые бои; ВС РФ развивают успех в районе Лимана, продвигаются в Вильче и Прилипке; есть тактические успехи на Хатненском участке; российская авиация и тяжелая реактивная артиллерия интенсивно работают по позициям ВСУ; украинские войска безуспешно пытаются удержаться на занимаемых рубежах, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«В Вильче наши штурмовики продвинулись в восточной части населенного пункта на 350 м и заняли 18 домовладений. В районе Лимана „Воины Севера“ продвинулись южнее населенного пункта по лесопосадкам. За сутки продвижение составило до 300 м. В Прилипке наши бойцы заняли четыре здания, продвинувшись на 100 м», — уточнил источник.

Командование ВСУ продолжает попытки привлечь к обороне подразделения 72-й мехбригады, однако после поступления приказа на выдвижение в зону боевых действий большая часть личного состава подразделений исчезает, самовольно оставляя позиции, заявил канал.

«На участке фронта Меловое — Хатнее „северяне“ расширили зону контроля возле российской границы и продвинулись на трех участках на 400 м. Ударом БПЛА „Герань-2“ уничтожен пункт дислокации резервов 3-й тяжелой мехбригады ВСУ в районе Подсреднего», — утверждает источник.

На Липцевском участке фронта без существенных изменений, ВСУ активных действий не предпринимали, добавили авторы.

Потери ВСУ в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области за сутки составили более четырех десятков человек, вскрыты и уничтожены различные вооружения и техника, а также шесть пунктов управления БПЛА и склад материальных средств, сообщил «Северный ветер».

ВС Украины Фото: Социальные сети

«На Купянском направлении идут бои в районе Петропавловки и Кучеровки. Минобороны РФ сообщило об освобождении Куриловки. На Волчанском направлении, по заявлению Минобороны РФ, российские войска освободили поселок Лиман. Идут бои в Вильче и в районе Прилипки», — утверждает Telegram-канал WarGonzo.

По словам бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, на Купянском фронте продолжаются бои восточнее Оскола; на Харьковском участке МО РФ сообщило об освобождении Лимана; продолжаются бои в центральной части Вильчи, а также в районе Прилипки.

Telegram-канал «Группировка войск „ZАПАД“ | Новости» утверждает, что вооруженные формирования Украины не оставляют попыток закрепиться в северной части Купянска.

«На левом берегу Оскола продолжаются тяжелые бои. В Петропавловке есть продвижение в северной части населенного пункта, закрепляемся. Бои продолжаются», — добавил источник.

В Купянске-Узловом ВСУ взяли в заложники около 500 мирных жителей и используют их как живой щит, заявил Telegram-канал Mash. Украинские войска перекрыли все выходы из населенного пункта, опасаясь новых прилетов авиабомб. Мирные жители, которые пытались уйти, попали под расстрел, утверждает источник. Также сообщается, что на участке действует группа колумбийских наемников.

«Бесчеловечность и беспредел», — комментируют сообщение пользователи Сети.

«Наши подразделения за последние дни подбили больше 20 единиц техники 30-й механизированной бригады ВСУ. Сейчас в Купянске-Узловом остаются части 112-й ТРО и 116-й механизированной бригады — они совместно удерживают позицию», — утверждает канал.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

