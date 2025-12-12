Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
12 декабря 2025 в 19:51

ВСУ ударили по центру освобожденного Россией Красноармейска

Соловьев: ВСУ атаковали храм в Красноармейске

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
ВСУ ударили по центру освобожденного Красноармейка в ДНР, один из снарядов попал в храм Архистратига Михаила, рассказал телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале. Внутри в этот момент находился священник, он получил ранения и был экстренно госпитализирован. В Минобороны РФ информацию не комментировали.

Наши, когда работали, — ни одного прилета. Сегодня ночью подонки нанесли удар по одному из куполов, — сказал он.

1 декабря президент России Владимир Путин совершил рабочую поездку в один из штабов Объединенной группировки войск. Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов проинформировал верховного главнокомандующего об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области.

Тем временем советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что попытка украинских спецподразделений провести операцию в районе Красноармейска завершилась полным провалом всего за 20 минут. По его словам, группа даже не смогла приблизиться к городской черте, будучи быстро обнаруженной и уничтоженной. Украинская сторона потеряла в ходе операции не менее 20 военнослужащих.

