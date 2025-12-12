Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
12 декабря 2025 в 21:06

Адвокат предсказал масштабные последствия «эффекта Долиной»

Адвокат Тащилин заявил, что дело Долиной вызовет волну пересмотров старых сделок

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru
Резонансное дело певицы Ларисы Долиной приведет к пересмотру подобных судебных споров за последние годы, заявил уголовный адвокат Антон Тащилин. По его мнению, многие пострадавшие продавцы теперь подадут иски о признании сделок недействительными, передает «Газета.Ru».

Дело Ларисы Долиной и похожие уголовные дела открыли ящик Пандоры. Общественным резонансом мы можем только сократить количество подобных сделок, но исключить их будет нельзя, — предположил адвокат.

Тащилин указал, что в текущей практике у добросовестных покупателей квартир почти нет шансов, так как прокуратура часто требует изъятия жилья в пользу пенсионеров. Однако адвокат прогнозирует изменение судебной практики уже в следующем году, вероятно по аналогии с решением Якутского суда: если экспертиза докажет непонимание продавцом своих действий, квартира будет ему возвращена. Это, в свою очередь, может породить новые мошеннические схемы, нацеленные на получение компенсаций от государства.

Ранее появилась информация, что суды в Санкт-Петербурге за 2024 и 2025 годы рассмотрели более 50 гражданских споров о возврате квартир прежним собственникам. Как отметила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева, иски были удовлетворены в 29 случаях.

