В России проиндексируют выплаты для военных Связанные с увечьями и гибелью выплаты для военных проиндексируют на 4%

Часть выплат, которые назначают при гибели или получении увечий военными и сотрудниками силовых структур, с 1 января 2026 года проиндексируют на 4%. В правительстве РФ приняли соответствующее постановление. В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, речь идет о единовременном пособии.

Отмечается, что индексация коснется выплат, предусмотренных законами «О полиции» и «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат». Также будет увеличен размер страховых сумм для военнослужащих.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица по-прежнему оказывает финансовую и социальную поддержку участникам специальной военной операции, а также их семьям. Он также выразил надежду, что по части выплат военнослужащим Москва далеко не на последнем месте.

До этого стало известно, что средний размер пенсии по инвалидности в России на 1 июля 2025 года составил 15 734 рубля в месяц. По данным Социального фонда, эта сумма на 250 рублей превышает показатель начала года, зафиксированный 1 января.