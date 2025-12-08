ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 17:58

Путин призвал обратить внимание на отстающие регионы

Путин: отстающим регионам нужно помочь при работе над нацпроектами

Владимир Путин
Ситуация в регионах, где динамика изменений, по мнению граждан, отстает, требует особого внимания, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, которые передает Кремль на своем сайте, таким регионам нужно помогать.

Особого внимания требует ситуация в тех субъектах федерации, где динамика изменений, по мнению людей, по данным социологических опросов, пока отстает, — заявил Путин.

Ранее сегодня, 8 декабря, Путин заявил, что большая часть ориентиров по нацпроектам в России в этом году выполнена. По его словам, результаты также есть в программе по переселению граждан из аварийного жилья.

До этого Министерство финансов РФ сообщило, что из федерального бюджета России направили на реализацию национальных проектов более 4,2 трлн рублей по состоянию на начало октября. Указанный объем финансирования составляет 70% от общего годового плана. Наиболее высокая степень освоения средств зафиксирована в сферах экономики, молодежной политики и поддержки семьи. Нацпроекты «Эффективная и конкурентная экономика», «Молодежь и дети» и «Семья» продемонстрировали уровень исполнения бюджета от 74,6% до 77%.

