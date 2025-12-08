Стало известно, есть ли у мошенников планы на прямую линию Путина Песков: в этом году не зафиксировали ложные кол-центры для прямой линии Путина

В этом году пока не зафиксировали ложные кол-центры, которые принимали бы вопросы для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, такие случаи возникали в прошлом году.

Такое было в прошлом году. Пока мы это не зафиксировали, — сказал Песков.

Ранее стало известно, что прямая линия с президентом России состоится 19 декабря в 12:00. Глава государства в прямом эфире подведет итоги года и даст ответы на вопросы россиян и прессы. Задать вопрос можно на сайте программы, по телефону 8-800-200-40-40 или через СМС-сообщения и на короткий номер 0-40-40. Обращения также принимают в специальном мобильном приложении, информацию о котором размещают на сайте проекта.

Между тем глава исполкома Народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов считает, что на прямую линию поступит около 2 млн обращений. По его мнению, с одной стороны, большое количество обращений — отражение интереса россиян, а с другой — показатель недостаточной работы ведомств.