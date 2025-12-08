В Кремле увидели уход США от угроз и оскорблений

В Кремле увидели уход США от угроз и оскорблений Песков: Россия рада отказу США от угроз и оскорблений в пользу дипломатии

Администрация Соединенных Штатов постепенно отходит от угроз и оскорблений в сторону диалога, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, в Москве рады отказу Вашингтона от мегафонной дипломатии.

Что касается расхождений в позиции Украины по мирному плану США, как отметил Песков, Кремль об этом не знает. Однако российская сторона сосредоточена на понимании итогов работы спецпредставителя американского президента Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трамп Джареда Кушнера.

По словам Пескова, существуют опасения, что национальная стратегия США может измениться при следующих администрациях. При этом текущий подход Белого дома вызывает уважение у России.

Ранее Песков рассказал, что президент России Владимир Путин проведет встречу с членами Парламентской ассамблеи ОДКБ. По его словам, глава государства примет парламентариев в Кремле.

Сам же Путин говорил, что следующая встреча на высшем уровне ОДКБ пройдет в Москве 11 ноября 2026 года. Саммит будет посвящен теме «Коллективная безопасность в многополярном мире: единая цель — общая ответственность».