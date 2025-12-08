ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 18:24

В Кремле увидели уход США от угроз и оскорблений

Песков: Россия рада отказу США от угроз и оскорблений в пользу дипломатии

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Администрация Соединенных Штатов постепенно отходит от угроз и оскорблений в сторону диалога, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, в Москве рады отказу Вашингтона от мегафонной дипломатии.

Что касается расхождений в позиции Украины по мирному плану США, как отметил Песков, Кремль об этом не знает. Однако российская сторона сосредоточена на понимании итогов работы спецпредставителя американского президента Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трамп Джареда Кушнера.

По словам Пескова, существуют опасения, что национальная стратегия США может измениться при следующих администрациях. При этом текущий подход Белого дома вызывает уважение у России.

Ранее Песков рассказал, что президент России Владимир Путин проведет встречу с членами Парламентской ассамблеи ОДКБ. По его словам, глава государства примет парламентариев в Кремле.

Сам же Путин говорил, что следующая встреча на высшем уровне ОДКБ пройдет в Москве 11 ноября 2026 года. Саммит будет посвящен теме «Коллективная безопасность в многополярном мире: единая цель — общая ответственность».

Кремль
Дмитрий Песков
США
переговоры
Вашингтон
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не солнечный зайчик»: директор Долиной о ее хейте после «Пусть говорят»
Погоня со стрельбой за пьяным водителей на машине скорой попала на видео
Британский пляж неожиданно превратился в «банановый рай»
Украинский офицер назвал причину потери Волчанска
Аварийная АЭС попала под проверку после землетрясения
В Госдуме предложили предоставить россиянам еще один самозапрет
Названа возможная стратегия Зеленского и лидеров ЕС в мирных переговорах
Разведчика британских ВВС заметили над Черным морем
Стало известно о состоянии отца Меган Маркл после ампутации ноги
В заведении для взрослых нашли расчлененного младенца
Киберэксперт перечислил преимущества мессенджера MAX
В Москве провели уникальную операцию на грудной клетке
Ураганы и дубак до -22? Погода в Москве в середине декабря: чего ждать
«Остановитесь»: лидер Сирии вспомнил о послании России перед уходом Асада
Зюганов заявил, что принесет в Госдуму живого клопа
Путин заявил о повышении выплаты работодателем за рождение ребенка
Назван главный фаворит на победу в РПЛ
Путин поручил немедленно начать структурно изменять российскую экономику
Власти раскрыли, сколько жилья введут в эксплуатацию по итогам года
Названы серьезные последствия попыток Украины рассорить Россию с Турцией
Дальше
Самое популярное
Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год
Общество

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.