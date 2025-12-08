ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 декабря 2025 в 13:47

Песков высказался о расхождениях во мнении Украины по плану США

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Кремль не знает о расхождениях в позиции Украины по мирному плану США, но сосредоточен на понимании итогов работы спецпредставителя и зятя американского лидера Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с украинской делегацией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, для Москвы важно оценить конкретные результаты, достигнутые после обстоятельной встречи главы РФ Владимира Путина с эмиссарами, передает ТАСС.

Вы знаете, что была проделана обстоятельная работа в Москве на встрече Путина с Уиткоффом и Кушнером. И потом Уиткофф и Кушнер на основе тех результатов, которые были достигнуты в Москве, уже работали с делегацией украинских переговорщиков во главе с [Рустемом] Умеровым. Сейчас нам важно понять, какие итоги этой работы. <...> Мы не знаем точно, какие там расхождения во мнении, — сказал Песков.

Ранее аналитики агентства Bloomberg заявили, что последние переговоры между Евросоюзом, Соединенными Штатами и Украиной проходили в напряженной обстановке. По их мнению, в Брюсселе усиливаются опасения, что американская сторона может выйти из диалога в случае, если не удастся добиться договоренностей.

Кроме того, секретарь СНБО Украины Рустем Умеров сообщил, что делегация страны, находящаяся в США, провела несколько дней в активной работе с представителями Белого дома. По словам политика, цель Киева заключалась в получении от Вашингтона «исчерпывающей информации» о московских переговорах.

Дмитрий Песков
США
Украина
мир
