07 декабря 2025 в 13:32

Стало известно, что произошло на переговорах ЕС с Украиной и США

Bloomberg назвал переговоры ЕС с США и Украиной непростыми

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Недавние переговоры Евросоюза с США и Украиной были сложными, передает Bloomberg. По словам аналитиков, в ЕС все больше готовятся к тому, что американская сторона откажется от переговорного процесса, если не сможет достичь соглашения.

Европейские дипломаты иногда сравнивают политику Трампа в отношении Украины с катанием на американских горках. Прямо сейчас они приближаются к особенно крутому спуску, — сказано в материале.

В частности, по словам обозревателей, сейчас европейские лидеры глубоко обеспокоены попытками Вашингтона заключить сделку, которая была согласована с Россией и представляет собой капитуляцию Запада. Это подорвало доверие к администрации Трампа и подняло более серьезные вопросы: трещит ли НАТО по швам и сможет ли Европа защитить себя.

До этого сообщалось, что новая Стратегия национальной безопасности США шокировала Европу. В частности, страны ЕС были представлены в документе как «своенравные, приходящие в упадок державы», уступившие свой суверенитет Брюсселю, которыми руководят правительства, подавляющие демократию.

