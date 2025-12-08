ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 14:24

Синоптик предупредила москвичей об изменении температуры

Синоптик Позднякова: в Москве 14 декабря наступят морозы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Москве 14 декабря ударят морозы, а за ними снова наступит потепление, рассказала 360.ru синоптик Татьяна Позднякова. Она отметила, что также в столице и области ожидаются снегопады.

Все модели показывают, что адвекция холодного воздуха сохранится и на следующее воскресенье. Стоит только небу прояснеть, как ветер начнет стихать, морозы начнут усиливаться. Некоторые модели дают, что температура воздуха уже в воскресенье станет хорошо отрицательной: в ночные часы -12 — -13 градусов, — рассказала Позднякова.

По ее словам, до конца декабря продержится минусовая температура. Синоптик отметила, что в Новый год в регионе будет лежать снег.

Ранее сообщалось, что из-за теплой и бесснежной погоды в некоторых регионах России растения начали пробуждаться раньше времени, это может негативно сказаться на урожае. Жители Москвы, Башкирии, Удмуртии, Краснодарского края и других регионов наблюдают набухание почек на деревьях.

