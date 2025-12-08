В Приморье рыбаки спасли ушедшего под лед на квадроцикле мужчину

В районе Кипарисово Приморского края спасли мужчину, который провалился на квадроцикле под лед на реке Суйфун, сообщил Telegram-канал «112». Транспорт ушел под воду, а сам водитель выбрался благодаря рыбакам, оказавшимся рядом в момент происшествия.

Местный житель Александр рассказал, что они с женой рыбачили и уже собирались уезжать, когда женщина заметила тонущего мужчину. Им пришлось вдвоем вытаскивать его, используя буксировочный трос. Мужчина оказался тяжелым, а лед вокруг проруби был скользким.

По данным канала, спасенного доставили домой, а затонувший квадроцикл поднять не удалось. В благодарность мужчина поделился с рыбаками частью улова.

Ранее московский инспектор ДПС Павел Сметанин предотвратил аварию, остановив грузовик с потерявшим сознание водителем. Как рассказала представитель МВД России Ирина Волк, полицейский успел открыть дверь большегруза, подняться в кабину и отключить зажигание. По ее словам, спасти самого водителя не получилось, однако благодаря решительным действиям инспектора удалось избежать столкновений и других жертв.