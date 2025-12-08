ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 14:18

Стало известно, что подарили лесничему за поиск главной новогодней елки

Нашедшему главную новогоднюю ель России лесничему подарили машину

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Старший участковый лесничий Мухтар Магомедов, который обнаружил главную новогоднюю елку страны, получил в подарок новый автомобиль, сообщил РИА Новости председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин. Работнику были вручены ключи от служебной «Нивы».

Это такая ежегодная постоянная традиция для того, чтобы как-то мотивировать, чтобы наши сотрудники, когда на земле, лесничие, активно занимались в течение всего года, когда находятся в работе, уже сразу присматривались к потенциальным красавицам, которые могут быть выбраны в качестве главной новогодней ели, — сказал Ларькин.

Ель-победительница была найдена в Рузском муниципальном округе Московской области. Высота этого столетнего дерева составляет 26 метров, обхват его ствола — 64 сантиметра, а размах нижних ветвей достигает 11 метров.

Ранее строительный эксперт Федор Васильев заявил, что регулярное опрыскивание веток новогодней елки водой помогает сохранить дерево свежим более длительное время. Он также отметил, что перед тем как установить елку, необходимо обновить срез на стволе. Эта простая процедура улучшит способность дерева впитывать влагу.

