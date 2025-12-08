Под Москвой спилили главную новогоднюю елку страны

Главную новогоднюю елку России спилили в Рузском муниципальном округе Подмосковья, сообщил ТАСС. Вечером 10 декабря ее доставят в Кремль.

Известно, что высота дерева составляет 26 метров, а обхват ствола — 64 сантиметра. Как отметили в Главном эксплуатационном управлении Управделами президента РФ, выбор именно этой елки, в частности, был связан с равномерным насыщенным окрасом хвои и правильной пирамидальной формой кроны.

Ранее строительный эксперт и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев заявил, что периодическое опрыскивание веток новогодней елки водой поможет продлить ее жизнь. Кроме того, по его словам, перед установкой дерева необходимо сделать срез ствола, чтобы оно могло впитывать больше воды.

До этого эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Бондарь заявил, что покупка живой елки с рук может привести к административной ответственности и наложению штрафа. Он отметил, что приобретать новогодний атрибут стоит в проверенных местах, где есть соответствующие сертификаты.