В предстоящей программе «Итоги года» с президентом России Владимиром Путиным примут участие не только отечественные, но и иностранные журналисты, заявили ведущие федеральных каналов Мария Березовская и Павел Зарубин. Они сообщили, что коллеги со всего мира будут вовлечены в это традиционное медиасобытие.

Во встрече примут участие российские журналисты и их коллеги со всего мира, — говорится в сообщении.

Ранее вице-президент телеканала India Today Калли Пури заявила, что запланированное интервью с президентом России продлилось на 40 минут дольше отведенного часа из-за его глубокой вовлеченности в беседу. По ее словам, глава государства проявлял искренний интерес к обсуждаемым темам и высоко оценивал содержание заданных ему вопросов.

Кроме того, корреспондент издания India Today Гита Мохан сообщила, что Путин в интервью индийским журналистам детально изложил суть своего диалога со зятем американского лидера Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Журналистка охарактеризовала данную беседу как исторический шаг в развитии двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном.