ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 14:28

Иностранные журналисты примут участие в итоговом интервью Путина

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

В предстоящей программе «Итоги года» с президентом России Владимиром Путиным примут участие не только отечественные, но и иностранные журналисты, заявили ведущие федеральных каналов Мария Березовская и Павел Зарубин. Они сообщили, что коллеги со всего мира будут вовлечены в это традиционное медиасобытие.

Во встрече примут участие российские журналисты и их коллеги со всего мира, — говорится в сообщении.

Ранее вице-президент телеканала India Today Калли Пури заявила, что запланированное интервью с президентом России продлилось на 40 минут дольше отведенного часа из-за его глубокой вовлеченности в беседу. По ее словам, глава государства проявлял искренний интерес к обсуждаемым темам и высоко оценивал содержание заданных ему вопросов.

Кроме того, корреспондент издания India Today Гита Мохан сообщила, что Путин в интервью индийским журналистам детально изложил суть своего диалога со зятем американского лидера Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Журналистка охарактеризовала данную беседу как исторический шаг в развитии двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном.

Владимир Путин
интервью
СМИ
журналисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, когда Путин наградит Героев России
Пассажиры рейса Шанхай — Москва массово отравились после обеда на борту
Раскрыта новая схема обмана жильцов застройщиками
Калининградец отдал деньги мошенникам после сообщения о победе в конкурсе
Названо число погибших на Украине датчан
Бизнесмен попался на фейковой благотворительности и эксплуатации людей
Блогер засунула сына в вакуумный пакет, откачала воздух и засняла на видео
«Шарились по домам»: бойцы ВСУ чуть не умерли от голода в Димитрове
Sky News Australia обвинили в пропаганде ненависти к русским
Бурятский школьник спас взрослого соседа от пожара
SEVILLE из Artik&Asti рассказала о новом рекорде группы
Россия поставила СПГ в Китай в обход санкций
Почему люди насильно отправляют родственников в рехабы, как не попасть туда
В Чечне объявлен режим беспилотной опасности
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с новым посланием
Юрист ответил, помогут ли Долиной обвинения в неосмотрительности Лурье
Суд наказал иностранца за дискредитацию ВС России в эфире радиостанции
Wildberries ответил на претензию Aurus о продаже одежды
В трех российских аэропортах ввели временные ограничения
Изумительная закуска на стол: тарталетки с сыром и грушей
Дальше
Самое популярное
Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год
Общество

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год

Праздничное мясо, которое удивит гостей в год Огненной Лошади: яркий вариант мяса по-французски с ананасами для новогоднего стола
Общество

Праздничное мясо, которое удивит гостей в год Огненной Лошади: яркий вариант мяса по-французски с ананасами для новогоднего стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.