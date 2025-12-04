Путин раскрыл иностранным СМИ суть разговора с зятем Трампа India Today: Путин подробно рассказал о диалоге с зятем Трампа Кушнером

Президент России Владимир Путин в интервью индийским журналистам подробно раскрыл содержание своего разговора с зятем американского лидера Дональда Трампа Джаредом Кушнером, сообщила корреспондент издания India Today Гита Мохан. Она назвала эту беседу историческим моментом для отношений России и США.

Мы находились в Москве, в Кремле, в по-настоящему исторический день — в тот самый день, когда Джаред Кушнер и [спецпосланник президента США] Стив Уиткофф встречались с президентом Путиным буквально в нескольких залах от нас. Уже на следующий день состоялось интервью, — сообщила журналистка.

Ранее Путин говорил, что Соединенные Штаты выступили с инициативой разделить 28 пунктов мирного плана на четыре отдельных пакета для обсуждения. Он заявил, что сами предложения остаются актуальными и находятся на повестке переговоров. Глава государства отметил, что по некоторым вопросам участникам переговоров не удалось прийти к единой позиции.

Также Путин сообщил, что Россия не намерена возвращаться в формат «Большой восьмерки» (G8). Российский лидер добавил, что фактически перестал посещать саммиты этой группы еще до событий на Украине в 2014 году.