Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 10:30

Путин раскрыл иностранным СМИ суть разговора с зятем Трампа

India Today: Путин подробно рассказал о диалоге с зятем Трампа Кушнером

Предприниматель, инвестор, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер Предприниматель, инвестор, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер Фото: kremlin.ru/Кристина Кормилицына, МИА «Россия сегодня»
Читайте нас в Дзен

Президент России Владимир Путин в интервью индийским журналистам подробно раскрыл содержание своего разговора с зятем американского лидера Дональда Трампа Джаредом Кушнером, сообщила корреспондент издания India Today Гита Мохан. Она назвала эту беседу историческим моментом для отношений России и США.

Мы находились в Москве, в Кремле, в по-настоящему исторический день — в тот самый день, когда Джаред Кушнер и [спецпосланник президента США] Стив Уиткофф встречались с президентом Путиным буквально в нескольких залах от нас. Уже на следующий день состоялось интервью, — сообщила журналистка.

Ранее Путин говорил, что Соединенные Штаты выступили с инициативой разделить 28 пунктов мирного плана на четыре отдельных пакета для обсуждения. Он заявил, что сами предложения остаются актуальными и находятся на повестке переговоров. Глава государства отметил, что по некоторым вопросам участникам переговоров не удалось прийти к единой позиции.

Также Путин сообщил, что Россия не намерена возвращаться в формат «Большой восьмерки» (G8). Российский лидер добавил, что фактически перестал посещать саммиты этой группы еще до событий на Украине в 2014 году.

Владимир Путин
Дональд Трамп
Джаред Кушнер
Индия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Замглавы Россельхознадзора по СКФО заподозрили в получении взятки
Вдова Осборна представила мерч с насмешкой над вокалистом Pink Floyd
Рязанская полиция задержала мужчину за незаконную легализацию 14 мигрантов
«Произведет фурор»: в ГД ждут приезда «Вашингтона» на Кубок Первого канала
Москвич вдохнул неизвестный газ и уехал в больницу
В российском регионе раскрыли, сколько раз за год ВСУ атаковали спасателей
Свитер «задушил» четырехлетнего мальчика по дороге домой из детсада
Экономист рассказал, когда необходимо оплатить налоги в 2026 году
Диетолог назвала топ продуктов для похудения во сне
Врачи неправильно лечили 34 женщины с раком груди из-за одной ошибки
Наличие токсичных веществ в игрушках лабубу подтвердилось
Массовая свадьба почти 400 пар обернулась мордобоем из-за чипсов
Митрошина сделала неожиданный ход в суде
Двухлетний ребенок проглотил таблетку от тараканов и отравился
Третьяк завил о желании пригласить команду Овечкина на Кубок Первого канала
В ГД назвали последствия нежелания Киева идти на территориальные уступки
Пожилой мужчина угодил под три машины и не выжил
В Екатеринбурге суд оштрафовал налоговика на 3 млн рублей за взятки
Раскрыта реальная причина изменения стратегии Италии по Украине
В Петропавловске-Камчатском отменили уроки из-за продолжающегося циклона
Дальше
Самое популярное
Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее
Общество

Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее

Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно
Общество

Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом
Общество

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.