ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 14:33

На теле пациента психбольницы обнаружили ожоги после накачки седативными

В Ялте на теле пациента ПНД обнаружили сильные ожоги после пройденного лечение

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Ялте на теле 23-летнего пациента психоневрологического диспансера с инвалидностью обнаружили ожоги после лечения, сообщила Telegram-каналу «Mash на волне» его мать Наталья. Сам мужчина утверждает, что его накачали седативными препаратами, столкнули на обогреватель и оставили. Медики внятных объяснений случившемуся дать не могут.

Как сообщила собеседница канала, ее сын состоит на учете с семи лет, последние два года наблюдается в ялтинском ПНД. Недавно женщина узнала, что у мужчины сильный ожог — рана распространилась по верхней части спины. Медики попросили ее привезти пациенту мази, но показывать его отказались.

При этом в ПНД не смогли дать внятных разъяснений ни о причинах, ни о точном времени происшествия. Версии медиков расходятся: по одной из них, инцидент произошел в ночь с 4 на 5 ноября, по другой — пациент якобы получил травму еще раньше.

Приехав к сыну на день рождения, женщина вновь столкнулась с отказом медперсонала пускать ее к сыну. Добившись с ним встречи, женщина обнаружила под его футболкой большую рану. Он рассказал, что после введения успокоительных средств его толкнули на обогреватель и оставили без присмотра.

Главврач пообещал уволить психиатра, которая занималась лечением мужчины, но так этого и не сделал. По данным канала, речь идет о враче Ксении Ефимовой. Семья ждала результатов разбирательства, но тщетно. Теперь она намерена идти в суд.

Ранее в Москве в частной клинике абсолютно здоровой восьмилетней девочке диагностировали порок сердца. Юная пациентка едва не лишилась спортивной карьеры по ошибке врачей. Девочка профессионально занимается гимнастикой.

ожоги
психбольницы
пациенты
Ялта
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта новая схема обмана жильцов застройщиками
Калининградец отдал деньги мошенникам после сообщения о победе в конкурсе
Названо число погибших на Украине датчан
Бизнесмен попался на фейковой благотворительности и эксплуатации людей
Блогер попыталась оправдаться за видео с вакуумированием сына в пакете
«Шарились по домам»: бойцы ВСУ чуть не умерли от голода в Димитрове
Sky News Australia обвинили в пропаганде ненависти к русским
Бурятский школьник спас взрослого соседа от пожара
SEVILLE из Artik&Asti рассказала о новом рекорде группы
Россия поставила СПГ в Китай в обход санкций
Почему люди насильно отправляют родственников в рехабы, как не попасть туда
В Чечне объявлен режим беспилотной опасности
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с новым посланием
Юрист ответил, помогут ли Долиной обвинения в неосмотрительности Лурье
Суд наказал иностранца за дискредитацию ВС России в эфире радиостанции
Wildberries ответил на претензию Aurus о продаже одежды
В трех российских аэропортах ввели временные ограничения
Изумительная закуска на стол: тарталетки с сыром и грушей
В ГД ответили, хватит ли у ЕС сил вести военный конфликт с Россией без США
Гастроэнтеролог предупредил, кому опасно употреблять мандарины
Дальше
Самое популярное
Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год
Общество

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год

Праздничное мясо, которое удивит гостей в год Огненной Лошади: яркий вариант мяса по-французски с ананасами для новогоднего стола
Общество

Праздничное мясо, которое удивит гостей в год Огненной Лошади: яркий вариант мяса по-французски с ананасами для новогоднего стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.