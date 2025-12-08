На теле пациента психбольницы обнаружили ожоги после накачки седативными В Ялте на теле пациента ПНД обнаружили сильные ожоги после пройденного лечение

В Ялте на теле 23-летнего пациента психоневрологического диспансера с инвалидностью обнаружили ожоги после лечения, сообщила Telegram-каналу «Mash на волне» его мать Наталья. Сам мужчина утверждает, что его накачали седативными препаратами, столкнули на обогреватель и оставили. Медики внятных объяснений случившемуся дать не могут.

Как сообщила собеседница канала, ее сын состоит на учете с семи лет, последние два года наблюдается в ялтинском ПНД. Недавно женщина узнала, что у мужчины сильный ожог — рана распространилась по верхней части спины. Медики попросили ее привезти пациенту мази, но показывать его отказались.

При этом в ПНД не смогли дать внятных разъяснений ни о причинах, ни о точном времени происшествия. Версии медиков расходятся: по одной из них, инцидент произошел в ночь с 4 на 5 ноября, по другой — пациент якобы получил травму еще раньше.

Приехав к сыну на день рождения, женщина вновь столкнулась с отказом медперсонала пускать ее к сыну. Добившись с ним встречи, женщина обнаружила под его футболкой большую рану. Он рассказал, что после введения успокоительных средств его толкнули на обогреватель и оставили без присмотра.

Главврач пообещал уволить психиатра, которая занималась лечением мужчины, но так этого и не сделал. По данным канала, речь идет о враче Ксении Ефимовой. Семья ждала результатов разбирательства, но тщетно. Теперь она намерена идти в суд.

