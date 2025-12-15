Стало известно о состоянии здоровья самого известного людоеда СССР

Состояние здоровья самого известного в СССР серийного убийцы и людоеда Николая Джумагалиева, известного под прозвищем Железный Клык, в настоящее время стабилизировалось, пишет Telegram-канал SHOT. Маньяк пришел в себя в казахстанской психиатрической больнице. Ему впервые за последние 35 лет разрешили совершить телефонный звонок членам своей семьи.

Джумагалиев продолжает проходить принудительное лечение в специализированном учреждении, расположенном в селе Актас. По последним данным, его самочувствие значительно улучшилось. Десятилетиями пациент с диагнозом «шизофрения» был полностью невменяем и не мог связно разговаривать. Врачи применяли различные методы терапии, и лишь последний из них дал положительный результат. Теперь серийный убийца снова способен к нормальному общению и может отвечать на вопросы.

Недавно главный врач больницы дал разрешение на пятиминутный телефонный разговор с родственниками. Джумагалиев попросил связать его со своей племянницей по имени Еркежан. Она дала свое согласие, и теперь маньяк сможет общаться с ней два раза в месяц при условии, что у него не наступит обострение заболевания.

Ранее суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу серийного убийцы Александра Пичушкина на отказ в переводе в другую исправительную колонию. Маньяк уже 18 лет находится в колонии особого режима «Полярная сова», расположенной в Ямало-Ненецком автономном округе.