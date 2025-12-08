ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 19:10

В регионах Украины начал массово пропадать свет

«Укрэнерго» сообщило о запуске аварийных отключений в трех областях Украины

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины начались аварийные отключения электроэнергии, сообщает национальная энергетическая компания «Укрэнерго». По данным источника, ранее опубликованные графики отключений временно не применяются из-за резких сбоев нагрузки.

В нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии. <...> Предварительно обнародованные графики [отключений электроэнергии] пока не действуют. <...> Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме. <...> Если сейчас у вас есть электричество — пожалуйста, потребляйте его экономно! — говорится в сообщении.

Ранее жители поселка Крюковщина в Киевской области перекрыли дорогу, протестуя против отключений электричества. Населенный пункт остается без света более двух дней.

До этого сообщалось, что Украина на конец ноября располагает лишь 10–12 ГВт мощности энергосистемы, тогда как для прохождения зимы необходимо не менее 15 ГВт. Страна может рассчитывать на импорт 2–2,5 ГВт из ЕС, однако увеличение поставок ограничено пропускными возможностями сетей.

Украина
энергетика
аварии
отключения
