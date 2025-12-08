Стало известно о состоянии отца Меган Маркл после ампутации ноги Отца Меган Маркл перевели из реанимации в обычную палату после ампутации ноги

Отца герцогини Сассекской Меган Маркл Томаса перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату после ампутации ноги, сообщает Daily Mail. Как уточнил хирург Нил Санико, операция прошла успешно, а состояние пациента стабилизировалось.

Мистер Маркл делает хорошие успехи. Ему предстоит долгий путь к выздоровлению, но перевод из отделения интенсивной терапии в обычную палату — это позитивный шаг, — поделился врач.

Санико добавил, что хирургическое вмешательство длилось три часа. Марклу ампутировали ступню и голень из-за крупного тромба, который перекрывал кровообращение и мог привести к сепсису. По словам медика, у пациента также была высокая вероятность развития гангрены.

