Королевская семья Британии: последние новости, отцу Маркл ампутировали ногу

Томасу Марклу, отцу Меган Маркл, ампутировали ногу из-за тромбоза, передает Daily Mirror. Какие последние новости королевской семьи Великобритании известны сегодня, 6 декабря?

Почему отцу Маркл ампутировали ногу, как отреагировала Меган

81-летний Маркл попал в больницу 2 декабря на Филиппинах, где проживает с января вместе с сыном. Ему провели трехчасовую операцию по удалению тромба и ампутацию левой ноги ниже колена.

«Мой отец вел себя очень храбро. Его нога сначала посинела, а потом почернела. Все произошло очень быстро. Я отвез его в местную больницу, там сделали сканирование и УЗИ и сказали, что ногу необходимо ампутировать», — рассказал Томас Маркл-младший.

Он добавил, что ампутация была нужна, чтобы спасти жизнь отца. Сейчас его состояние стабильное, однако врачи заявили, что ближайшие дни будут решающими, так как есть риск развития инфекции. Сводный брат Меган Маркл также выразил надежду, что она «проявит немного сострадания» к Томасу.

Daily Star утверждает, что герцогиня Сассекская никак не отреагировала на тяжелую болезнь отца и не попыталась связаться с ним даже после того, как о случившемся написали мировые СМИ. При этом RadarOnline сообщил, что Маркл все же связалась с родителем, узнав о его тяжелом положении.

«Могу подтвердить, что она связалась с отцом», — заявил ее представитель.

Меган разорвала отношения с ним в 2018 году, незадолго до свадьбы с принцем Гарри. Перед этим Томас Маркл попался на платных постановочных фотосессиях для британских таблоидов. На снимках он читал новости о предстоящей свадьбе дочери в интернет-кафе и посещал портного для примерки праздничного костюма. Меган обвинила его в попытке нажиться на себе. В итоге Томаса Маркла не пригласили на свадьбу. В том же году у него случились два инфаркта, однако герцогиня не навещала его в больнице. Супруга принца Гарри игнорирует призывы родителя и сводного брата к примирению. Отношения не восстановились даже после того, как Томас Маркл перенес инсульт в 2022 году.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Meghan, Duchess of Sussex/Global Look Press

Что известно о рождественской речи Карла III

Король Карл III готовится к своему четвертому рождественскому эфиру. По информации источников RadarOnline, в его праздничном телевизионном обращении будут упоминания сына принца Гарри и брата Эндрю.

«В этом году ему придется [в своем обращении] сделать несколько тонких выпадов в адрес Гарри и Эндрю, чтобы восстановить „бренд“ монархии. Поведение этой пары потрясло общество до глубины души», — сообщил один из королевских помощников.

Другой источник добавил, что Карл III также затронет глобальные кризисы — от Ближнего Востока до Украины, а также «укрепление общественных связей в Великобритании».

Король упомянет и значительные личные потери.

«Он, вероятно, отдаст дань памяти герцогине Кентской, скончавшейся в сентябре, а также другим членам семьи», — сказал инсайдер.

Рождественская трансляция монарха, которая обычно длится около 10 минут, традиционно записывается перед Рождеством.

