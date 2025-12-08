Стало известно о критическом состоянии певца Степана Гиги Степан Гига впал в кому после ампутации ноги

Певцу и композитору Степану Гиге ампутировали ногу после возникших осложнений, после чего он впал в кому, сообщил журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале со ссылкой на источники, близкие к семье музыканта. По его данным, операция стала вынужденной мерой из-за резкого ухудшения состояния артиста.

Как сообщили мне собеседники, приближенные к семье, сейчас Степан Гига находится в коме, — говорится в сообщении.

Глагола отметил, что у музыканта возникли критические нарушения кровообращения после первой операции, сопровождавшиеся повышением уровня сахара на фоне стресса. Сейчас состояние артиста оценивается как крайне тяжелое.

Гигу госпитализировали 19 ноября из-за неотложенной операции. Диагноз не раскрывался. Ближайшие концерты певца были отменены. Гига известен по работе в группе «Бескид» и сольным альбомам, включая песни «Этот сон», «Улыбнись» и «Друзья мои».

