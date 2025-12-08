Неплательщику алиментов не удалось скрыться от приставов в диване

Судебные приставы обнаружили злостного неплательщика алиментов в Омской области, сообщает пресс-служба УФССП региона. Мужчина прятался под ворохом вещей в диване.

Судебные приставы осмотрели жилое помещение, и в одной из комнат, в диване, на котором хаотично лежали разбросанные вещи, обнаружили искомого гражданина, — говорится в сообщении.

Как сообщается, 48-летний местный житель, отец 14-летнего подростка, вел асоциальный образ жизни. Мужчина не работал, не общался с ребенком и годами не платил алименты. Теперь его ждут исправительные работы по месту вынужденного трудоустройства. При повторном нарушении его может ожидать тюремный срок.

Ранее юрист Алина Лактионова заявила, что в России отсутствуют действенные механизмы финансовой поддержки матерей со стороны бывших мужей после развода. По ее словам, существующее законодательство практически не защищает женщин, которые посвятили годы семье, а не карьере. Она отметила, что решение проблемы заключается в развитии института алиментов.