08 декабря 2025 в 16:52

Врач предостерегла россиян от употребления овощей на завтрак

Врач Пехотина: съеденные натощак овощи могут привести к раздражению желудка

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Овощи не рекомендуется употреблять натощак, поскольку такой завтрак чреват раздражением желудка, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» гастроэнтеролог Елена Пехотина. Она напомнила, что первый прием пищи должен состоять из белков и сложных углеводов, которые насытят организм на целый день.

Важно помнить: не все овощи подходят для утреннего приема. Шпинат, красный перец и помидоры допустимы только в небольших количествах и в составе блюд, так как они обладают высокой кислотностью и могут раздражать желудок натощак, — предупредила Пехотина.

Она добавила, что в утреннее время допустимо съесть свеклу и морковь, но исключительно в отварном виде. Такое приготовление позволит снизить нагрузку на желудок. Овощные соки, выпитые натощак, могут вызвать резкий скачок глюкозы, заключила врач.

Ранее гастроэнтеролог Владимир Логинов заявил, что аллергикам, людям с заболеваниями ЖКТ в стадии обострения и пациентам с нарушениями работы почек опасно употреблять мандарины. Особую осторожность следует проявлять и тем, у кого контролируемый сахарный диабет второго типа.

