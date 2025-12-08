Эколог предупредил о неочевидной опасности искусственных елок

Искусственные елки могут содержать в себе опасные химикаты, которые производители используют в качестве ароматизаторов, заявил Readovka.news эколог Илья Рыбальченко. Он отметил, что такие модели изготавливают из поливинилхлорида, вредного для здоровья.

При этом искусственные елки действительно служат дольше, чем настоящие деревья, отметил Рыбальченко. Однако у живых «зеленых красавиц» есть большое преимущество — их натуральная хвоя очищает воздух в помещении от вредных бактерий.

Перед тем, как поставить искусственную елку, специалист посоветовал проветрить ее на балконе в течение двух недель. Это позволит избавиться от потенциально опасных летучих соединений.

Ранее спасатель Игорь Сорокин заявил, что новогоднюю елку рекомендуется располагать вдали от батарей и отопительных приборов. При ее установке особую осторожность следует проявлять тем, у кого в доме живут дети или питомцы — они могут опрокинуть дерево или его искусственный аналог.