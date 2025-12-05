ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 17:00

Диетолог перечислила самые полезные добавки к согревающим напиткам

Диетолог Брижан посоветовала добавлять корицу к согревающим напиткам

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
В зимний период в напитки полезно добавлять корицу, гвоздику, кардамон, тмин, мускатный орех, имбирь и кайенский перец, заявила aif.ru диетолог Мария Брижан. По ее словам, эти пряности и специи не просто согреют, но и улучшат кровообращение.

В обычный чай или кофе можно положить немного кардамона, гвоздики, корицы, тмина, мускатного ореха, имбиря и даже кайенского перца. Конечно же, традиционный мед тоже подойдет. Горячий шоколад с корицей, имбирный латте подарят вкусовое разнообразие и согреют в холода, — отметила Брижан.

Специи подойдут не только для горячих напитков, но и соков, морсов и компотов. Врач также посоветовала пить травяные чаи с ромашкой, шалфеем, шиповником, календулой, боярышником и базиликом.

Ранее диетолог Марьяна Джутова посоветовала составить разнообразное и сбалансированное меню на Новый год. Праздничные блюда, по ее мнению, лучше подавать по порядку.

