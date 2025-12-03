Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Терапевт обозначил безопасную дозу алкоголя на Новый год

Врач Кондрахин призвал выпивать не больше одного бокала шампанского на Новый год

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
На Новый год рекомендуется выпить не более одного бокала шампанского или вина, заявил RT терапевт Андрей Кондрахин. Людям, которые предпочитают крепкий алкоголь, допустимо употребить не более одной рюмки водки.

Чисто теоретически существует безопасная доза алкоголя. Это 30 мг чистого спирта в сутки. То есть рюмка водки, бокал вина или пинта пива, вот это количество алкоголя, безопасное для организма. Превышение этой дозировки считается уже токсическим. Хороший плотный ужин и бокал шампанского на всю ночь. Этого достаточно, чтобы отпраздновать Новый год, — отметил Кондрахин.

Врач добавил, что на Новый год можно сделать себе «небольшое послабление» в плане рациона. При этом в январские выходные он призвал наладить питание, снизить калорийность продуктов и больше двигаться.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предупредил, что за распитие спиртных напитков во дворе, на лестнице, в подъездах или лифтах предусмотрен штраф даже в новогоднюю ночь. Он отметил, что нарушителям придется заплатить от 500 до 1,5 тыс. рублей.

