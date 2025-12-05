Путин встретился с индийской коллегой во дворце в Нью-Дели

Путин встретился с индийской коллегой во дворце в Нью-Дели Путин проводит встречу с президентом Индии Дроупади Мурму в Нью-Дели

Президент России Владимир Путин начал встречу с индийской коллегой Дроупади Мурму, сообщила пресс-служба Кремля, опубликовав соответствующие кадры. Государственный прием по случаю визита главы РФ проходит Президентском дворце Индии в Нью-Дели.

Глава Российского государства проводит встречу с Президентом Республики Индии Дроупади Мурму, — говорится в сообщении.

Ранее Путин сфотографировался с работниками отеля в Нью-Дели, где он остановился. На представленных кадрах видно, как радостно улыбающиеся работники отеля встали в ряд, а в центре находился российский лидер. Путин попозировал для фото, а когда кадр получился, удовлетворительно кивнул. Сотрудники гостиницы, в свою очередь, поблагодарили президента РФ за этот жест.

До этого глава государства заявил, что новый телеканал от RT, который начнет вещание в Индии, позволит местному населению лучше узнать Россию. По словам лидера, у них будет больше возможностей получить объективную информацию.

Встреча Путина с премьер-министром Нарендрой Моди завершилась подписанием 29 совместных документов по итогам двусторонних переговоров. Среди них есть соглашение о сотрудничестве двух стран в борьбе с незаконной миграцией.