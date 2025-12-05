ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 16:46

Путин не отказал сотрудникам индийской гостиницы в одной просьбе

Путин сфотографировался с сотрудниками гостиницы в Нью-Дели, где он остановился

Владимир Путин в Нью-Дели Владимир Путин в Нью-Дели Фото: kremlin.ru/Михаил Терещенко, ТАСС
Президент России Владимир Путин сфотографировался с работниками отеля в Нью-Дели, где он остановился, сообщил журналист Павел Зарубин. Глава государства встретился с сотрудниками гостиницы в холле.

На представленных кадрах видно, как радостно улыбающиеся работники отеля встали в ряд, а в центре находился российский лидер. Путин попозировал для фото, а когда кадр получился, удовлетворительно кивнул. Сотрудники гостиницы, в свою очередь, поблагодарили президента РФ за этот жест.

Мгновение спустя фотограф уже рассматривал получившиеся снимки, приговаривая «класс, очень хорошо». К нему присоединились представители прессы, которые также решили взглянуть на кадр с президентом.

Ранее Путин заявил, что новый телеканал от RT, который начнет вещание в Индии, позволит местному населению лучше узнать Россию. По словам лидера, у них будет больше возможностей получить объективную информацию.

Поездка президента РФ в Индию завершилась подписанием 29 совместных документов по итогам двусторонних переговоров. Среди них есть соглашение о сотрудничестве двух стран в борьбе с незаконной миграцией.

Владимир Путин
отели
Индия
Нью-Дели
