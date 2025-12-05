В России может появиться башня в виде двуглавого орла Архитектор Занд разработал для Москвы проект здания в виде двуглавого орла

Архитектор Александр Сефре Занд представит на II Международном Таврическом инвестиционно-экономическом форуме проект здания в виде двуглавого орла. Отвечая на вопрос NEWS.ru, он пояснил, что культура наравне с технологиями может стать своеобразным мостом между гражданами.

Это башня высотой 72 этажа. По проекту она выглядит как двуглавый орел. Это будет своеобразный центр соединения культуры, архитектуры, компьютерных технологий — таким хабом, который поможет взаимодействию всех этих сфер, а также взаимодействию России со странами Ближнего Востока, — рассказал он.

Ранее появилась информация, что в Москве будет создан единый каталог, который объединит данные об архитектурных бюро. В профилях организаций будет собрана основная информация, касающаяся их специализации. Пользователи получат доступ к сведениям об основателях и партнерах бюро, а также смогут увидеть их ключевые проекты.

До этого Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в первом чтении поправки, меняющие правила программы реновации хрущевок (программа комплексного развития территорий, КРТ). Изменения предполагают полный переход к добровольному включению домов в программу и ограничению географии расселения жителей.