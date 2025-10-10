Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 12:43

Возможный убийца архитектора Супоницкого оставил прощальное послание жене

Сотрудник СК на месте убийства архитектора Александра Супоницкого Сотрудник СК на месте убийства архитектора Александра Супоницкого Фото: Следственный комитет РФ

Предполагаемый убийца архитектора Александра Супоницкого отправил бывшей жене прощальное сообщение перед самоубийством, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По информации собеседника агентства, утром в день убийства Константин Козырев, который продолжал поддерживать отношения с экс-супругой и жил вместе с ней, связался с ней в мессенджере.

Сегодня придут с обыском. Прости меня за все. По-другому не мог! Очень вас люблю, — написал Козырев.

Происшествие случилось утром в элитном жилом комплексе «Царская столица» на Кременчугской улице. Супоницкий стоял около лифта с дочерью, когда к нему подошел подозреваемый. Он заставил мужчину встать на колени, после чего выстрелил. Ребенка он не тронул. Вскоре в Сети появились фотографии из подъезда. На опубликованных в Telegram-канале «112» снимках можно увидеть тело мужчины и лужу крови рядом с ним.

После расстрела подозреваемый пошел в снятые напротив апартаменты и свел счеты с жизнью. Все это в окно видела жена убитого Алиса Супоницкая. Тогда она не подозревала, что мужчина застрелил ее супруга. Она кричала ему, пытаясь помочь.

