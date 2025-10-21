Главного архитектора армянского города арестовали вслед за мэром

Главного архитектора армянского города Гюмри Генрика Гаспаряна арестовали, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на Антикоррупционный комитет. Такие меры были приняты сразу после задержания мэра Вардана Гукасяна. Арест чиновника вызвал недовольство общественности и привел к забастовке администрации.

Еще двум задержанным в рамках уголовного производства о получении взятки со стороны группы должностных лиц в общине Гюмри, в том числе, главному архитектору, в качестве меры пресечения избран арест, — уточнили в комитете.

Роль Гаспаряна в незаконном обогащении не раскрывается. Сам архитектор не комментировал ни задержание мэра, ни свою причастность к возможным преступлениям.

Ранее Антикоррупционный суд Армении назначил Гукасяну два месяца ареста. Адвокат главы администрации Гюмри Заруи Постанджян сообщила, что судья также ограничил свидания чиновника со всеми, кроме членов семьи.

Вице-мэр города и зять Гукасяна Аветис Аракелян сообщал, что мэрия объявляет забастовку с 21 октября. Чиновник рассказал о таких мерах на фоне ареста родственника и главы города.