20 октября 2025 в 20:14

Мэра Гюмри Вардана Гукасяна обвинили в получении взятки

Вардан Гукасян Вардан Гукасян Фото: NEWS AM/youtube.com

Мэру армянского города Гюмри Вардану Гукасяну предъявлено обвинение в получении взятки, сообщил его адвокат Арамаис Айрапетян. Заявление прозвучало после задержания мэра силовиками Антикоррупционного комитета Армении, передает РИА Новости.

Гукасяну предъявлено обвинение в получении взятки, — сказал адвокат.

По данным Айрапетяна, мэр не признает вину, а большинство эпизодов в обвинении относятся к периоду с декабря 2024 года по февраль 2025 года, когда Гукасян не занимал должность градоначальника. Сейчас в офисе мэра в Гюмри проходит обыск.

Как сообщил антикоррупционный комитет Армении, в ходе расследования были зафиксированы случаи получения взяток главой города и главным архитектором, в результате чего в отношении восьми лиц, включая Гукасяна, инициировано уголовное преследование и задержание.

Ранее Басманный суд Москвы приговорил топ-менеджера филиала РЖД Дениса Андреева к 12,5 года колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере. Чиновник пытался получить «откат» с контракта на 105 млн рублей.

