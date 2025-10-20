Мэра Гюмри Вардана Гукасяна обвинили в получении взятки

Мэру армянского города Гюмри Вардану Гукасяну предъявлено обвинение в получении взятки, сообщил его адвокат Арамаис Айрапетян. Заявление прозвучало после задержания мэра силовиками Антикоррупционного комитета Армении, передает РИА Новости.

Гукасяну предъявлено обвинение в получении взятки, — сказал адвокат.

По данным Айрапетяна, мэр не признает вину, а большинство эпизодов в обвинении относятся к периоду с декабря 2024 года по февраль 2025 года, когда Гукасян не занимал должность градоначальника. Сейчас в офисе мэра в Гюмри проходит обыск.

Как сообщил антикоррупционный комитет Армении, в ходе расследования были зафиксированы случаи получения взяток главой города и главным архитектором, в результате чего в отношении восьми лиц, включая Гукасяна, инициировано уголовное преследование и задержание.

