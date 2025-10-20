Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 15:55

Вынесен приговор топ-менеджеру филиала РЖД за многомиллионный «откат»

Топ-менеджера филиала РЖД Андреева приговорили к 12,5 года за крупную взятку

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Басманный суд Москвы приговорил топ-менеджера филиала РЖД Дениса Андреева к 12,5 года колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере, передает ТАСС. Начальник транспортного отдела административно-хозяйственного управления филиала компании пытался таким образом получить «откат» с контракта на 105 млн рублей.

Суд признал виновным Андреева по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима, — зачитала судья текст приговора.

Вместе с тем Андрееву назначили штраф в размере 72 млн рублей. Его взяли под стражу в зале суда.

Ранее экс-министра экономического развития Республики Алтай Вячеслава Тупикина приговорили к четырем годам лишения свободы за превышение должностных полномочий. В суде было доказано, что он распорядился заключить госконтракты на приобретение непригодных для проживания помещений в селе Улаган. После эта недвижимость была передана сиротам по договорам соцнайма.

