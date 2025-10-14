Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 11:08

Экс-министру Алтая вынесли приговор из-за негодного жилья для сирот

Экс-главу Минэкономразвития Алтая приговорили к четырем годам по делу о сиротах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывшего министра экономического развития Республики Алтай Вячеслава Тупикина приговорили к четырем годам лишения свободы за превышение должностных полномочий, передает пресс-служба региональной прокуратуры. На суде было доказано, что фигурант распорядился заключить госконтракты на приобретение ИП непригодных для проживания помещений в селе Улаган, которые затем по договорам социального найма были переданы сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя о виновности бывшего чиновника, назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, — сказано в сообщении.

Ранее с бывшего вице-премьера Республики Алтай Роберта Пальталлера, осужденного по уголовному делу о превышении полномочий и получении взяток, взыскали 20,9 млн рублей. По данным региональной прокуратуры, в рамках расследования у фигуранта были найдены и изъяты денежные средства в размере более 3,8 млн рублей, ювелирные изделия, предварительно оцененные на сумму более 800 тыс. рублей.

сироты
Республика Алтай
приговоры
жилье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России оценили идею ввести потолок цен на АЗС
В Петербурге третьеклассник отдал 75 тыс. рублей школьным обидчикам
Надпись «Я люблю Мухаммеда» спровоцировала скандал в Индии
Лукашенко раскрыл, на что готова пойти Белоруссия в отношениях с США
Захарова отреагировала на уродливое фото Трампа на обложке Time
Семья бойца СВО недополучила выплаты из-за ульяновских чиновников
Путин провел телефонный разговор с Токаевым
Что посмотреть в Болгарии: главные достопримечательности страны
Онколог развеял миф о раке груди у мужчин
Двое кубинцев попались росгвардейцам с крупной партией наркотиков
В Сети появились кадры ликвидации бригады ВСУ «Птицы Мадьяра»
Антифрод-сервис против липовых ДТП для выплат заработает в России
В Калининграде медики спасли жизнь матери и ребенка при сложных родах
Экономист дала совет, что делать с допуслугами к кредитам
В Госдуме готовят законопроект, защищающий владельцев ипотечных квартир
Психолог дал советы, как минимизировать конфликты на работе
Появилась хронология жестокого убийства геймером одноклассника в Петербурге
Назван самый холодный день в Москве на текущей неделе
Названы сроки роспуска Минской группы ОБСЕ
Сальдо раскрыл последствия нового удара ВСУ по Херсонской области
Дальше
Самое популярное
В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Посейте в октябре — в мае расцветет разноцветный ковер. Без ухода и возни! Многолетник без капризов
Общество

Посейте в октябре — в мае расцветет разноцветный ковер. Без ухода и возни! Многолетник без капризов

Превратила пакет семян в белоснежное кружево. Посейте в октябре — весной скажете спасибо. Чудо-многолетник
Общество

Превратила пакет семян в белоснежное кружево. Посейте в октябре — весной скажете спасибо. Чудо-многолетник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.