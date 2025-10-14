Экс-министру Алтая вынесли приговор из-за негодного жилья для сирот Экс-главу Минэкономразвития Алтая приговорили к четырем годам по делу о сиротах

Бывшего министра экономического развития Республики Алтай Вячеслава Тупикина приговорили к четырем годам лишения свободы за превышение должностных полномочий, передает пресс-служба региональной прокуратуры. На суде было доказано, что фигурант распорядился заключить госконтракты на приобретение ИП непригодных для проживания помещений в селе Улаган, которые затем по договорам социального найма были переданы сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя о виновности бывшего чиновника, назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, — сказано в сообщении.

Ранее с бывшего вице-премьера Республики Алтай Роберта Пальталлера, осужденного по уголовному делу о превышении полномочий и получении взяток, взыскали 20,9 млн рублей. По данным региональной прокуратуры, в рамках расследования у фигуранта были найдены и изъяты денежные средства в размере более 3,8 млн рублей, ювелирные изделия, предварительно оцененные на сумму более 800 тыс. рублей.