Мэра Гюмри арестовали на два месяца Адвокат Постанджян: суд в Армении арестовал мэра Гюмри Гукасяна на два месяца

Антикоррупционный суд Армении назначил мэру города Гюмри Вардану Гукасяну два месяца ареста, заявила его адвокат Заруи Постанджян. По ее словам, которые передает ТАСС, судья также ограничил свидания чиновника со всеми, за исключением членов семьи.

Суд принял решение избрать арест на два месяца в качестве меры пресечения, — отметила Постанджян.

Она добавила, что Гукасян на протяжении суток подвергался жестокому обращению со стороны сотрудников правоохранительных органов. В частности, мэру не давали есть и не позволяли переодеться, подчеркнула адвокат. Она уточнила, что сторона защиты намерена подать апелляционную жалобу.

Ранее сообщалось, что мэру Гюмри предъявили обвинение в получении взятки. По словам адвоката, большинство эпизодов уголовного дела относятся к периоду с декабря 2024 года по февраль 2025 года, когда Гукасян не занимал должность градоначальника. Сам он вину не признает.

Администрация Гюмри в свою очередь объявила забастовку из-за задержания мэра. Утром 20 октября силовики нагрянули в здание с обысками. Позднее Гукасяна и еще семерых человек задержали. Одновременно с действиями силовиков мэрию окружили сторонники чиновника.