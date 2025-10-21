Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 09:36

Мэра Гюмри арестовали на два месяца

Адвокат Постанджян: суд в Армении арестовал мэра Гюмри Гукасяна на два месяца

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Антикоррупционный суд Армении назначил мэру города Гюмри Вардану Гукасяну два месяца ареста, заявила его адвокат Заруи Постанджян. По ее словам, которые передает ТАСС, судья также ограничил свидания чиновника со всеми, за исключением членов семьи.

Суд принял решение избрать арест на два месяца в качестве меры пресечения, — отметила Постанджян.

Она добавила, что Гукасян на протяжении суток подвергался жестокому обращению со стороны сотрудников правоохранительных органов. В частности, мэру не давали есть и не позволяли переодеться, подчеркнула адвокат. Она уточнила, что сторона защиты намерена подать апелляционную жалобу.

Ранее сообщалось, что мэру Гюмри предъявили обвинение в получении взятки. По словам адвоката, большинство эпизодов уголовного дела относятся к периоду с декабря 2024 года по февраль 2025 года, когда Гукасян не занимал должность градоначальника. Сам он вину не признает.

Администрация Гюмри в свою очередь объявила забастовку из-за задержания мэра. Утром 20 октября силовики нагрянули в здание с обысками. Позднее Гукасяна и еще семерых человек задержали. Одновременно с действиями силовиков мэрию окружили сторонники чиновника.

суды
Армения
мэры
аресты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нутрициолог назвала неожиданный фактор, мешающий похудеть
Магнитные бури сегодня, 21 октября: что завтра, повышение давления, апатия
Курица в духовке: сочное блюдо с ананасами за 35 минут
В новом кабмине Японии замечено старое лицо
Новолуние 21 октября: когда и где наблюдать в РФ, что можно и нельзя делать
В СВР раскрыли, где британская разведка готовит следующие диверсии
«Пошлют умирать»: депутат о желании Британии отправить войска на Украину
«Тысячи камней»: гид рассказал о ловушке, в которую могли попасть Усольцевы
Экс-лидера Франции Саркози поместили в тюрьму Санте
Стало известно, куда перешла аудитория запрещенного Instagram
Раскрыто самое опасное приближающееся событие для Украины
В деле экс-главы новосибирской клиники появились новые фигуранты
Аналитик раскрыл, какие продукты подорожали этой осенью
Стилист оценил возможность возвращения кокошника в моду
СК начал проверку после того, как 186 человек остались без дома из-за ямы
Власти Литвы разрешили требовать компенсаций с наследников Горбачева
Верховный суд Татарстана вынес приговор главарю казанской ОПГ «Кинопленка»
Верховный суд встал на сторону охранника лагеря, убившего пьяного туриста
В России объяснили неожиданную тактику ВСУ с малыми ДРГ
Логопед дала советы, как помочь детям с усвоением знаний
Дальше
Самое популярное
Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле
Общество

Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле

Полкило творога и горстка муки! Через 10 минут уже едим. Нежные лепешки гезлеме — как в Турции, только вкуснее
Общество

Полкило творога и горстка муки! Через 10 минут уже едим. Нежные лепешки гезлеме — как в Турции, только вкуснее

Крах Красноармейска и позорное бегство ВСУ: новости СВО на вечер 19 октября
Россия

Крах Красноармейска и позорное бегство ВСУ: новости СВО на вечер 19 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.