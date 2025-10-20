Мэрия Гюмри объявила забастовку после задержания главы города

Администрация армянского города Гюмри объявила забастовку из-за задержания мэра Вардана Гукасяна, сообщил журналистам вице-мэр и зять чиновника Аветис Аракелян. По его словам, которые приводит Sputnik Армения, такой режим начнет действовать с 21 октября.

Мэрия с завтрашнего дня, 21 октября, объявляет забастовку, — уточнил сотрудник администрации.

Утром в понедельник, 20 октября, силовики нагрянули с обысками в здание. Позднее Гукасяна и еще семерых задержали по обвинению в получении взятки. Одновременно с действиями силовиков мэрию окружили сторонники чиновника. Сюда же прибыли «красные береты», а после многочасового противостояния полиции и собравшейся толпы перманентно образовывались перепалки и стычки.

Ранее появились кадры столкновения жителей Гюмри с полицией у здания мэрии. Правоохранители отталкивали и хватали отдельных людей из толпы.

Также появилось видео задержания мэра Гюмри силовиками. Советник Гукасяна Лилит Агекян рассказала, как правоохранители разбили стекло заднего входа в администрацию, вывезли ее коллегу из здания и увезли.