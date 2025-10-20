Появилось видео задержания мэра армянского города Гюмри

Задержание мэра армянского города Гюмри Вардана Гукасяна силовиками попало на видео, кадры публикуют телеканалы RT и 24News. Советник чиновника Лилит Агекян сообщила, что правоохранители разбили стекло заднего входа в администрацию. После этого Гукасяна вывели из здания и увезли.

Они разбили стекло заднего входа в мэрию и увезли Вардана Гукасяна, — поделилась советник.

По данным источника, у здания мэрии ситуация остается напряженной. Здесь по-прежнему находятся сторонники Гукасяна, которые требуют его освобождения. Мэра должны этапировать в Ереван.

Ранее выяснилось, что чиновника заподозрили в коррупционном преступлении. В здание мэрии ворвались около 60–70 правоохранителей, а Гукасян находился в изоляции в рабочем кабинете. Около администрации дежурила полиция, здесь же были сотрудники, которых не пускали внутрь.

Летом сотрудники правоохранительных органов в масках задержали лидера армянского оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископа Баграта Галстаняна. Священнослужителя заподозрили в подготовке терактов и попытке захватить власть в республике.