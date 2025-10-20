Мэра Гюмри задержали по обвинению в коррупции

Силовики задержали мэра армянского города Гюмри Вардана Гукасяна, сообщает ABC Media. По предварительным данным, чиновника подозревают в коррупционном преступлении.

Отмечается, что в здание мэрии ворвались около 60-70 правоохранителей. Сейчас Гукасян изолирован в своем кабинете.

В свою очередь Sputnik Армения сообщает, что у здания администрации Гюмри собралось много людей. Там дежурят наряды полиции, а также столпились сотрудники мэрии, которых не пускают внутрь.

Позднее в антикоррупционном комитете Армении рассказали, что Гукасян потребовал взятку в размере $10 тысяч (более 809 тысяч рублей) у бизнесмена в обмен на сохранение незаконной постройки. Отмечается, что подозреваемым по делу также проходит главный архитектор Гюмри.

Ранее сотрудники правоохранительных органов в масках задержали лидера армянского оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископа Баграта Галстаняна. Священнослужителя подозревают в подготовке терактов и попытке захвата власти. Его вывели из резиденции, посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.