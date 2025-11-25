Жену сотрудника мэрии обвинили в мошенничестве с жильем для сирот Жену сотрудника мэрии Новосибирска обвинили в крупном мошенничестве

Telegram-канал Mash Siberia сообщил, что жену сотрудника мэрии Новосибирска — начальника отдела закупок управления демографической политики Юрия Двойцева — обвинили в крупном мошенничестве. По данным канала, ее подозревают в выкупе и перепродаже квартир для детей-сирот по завышенным ценам. В материале канала сказано, что ущерб от действий женщины оценивается в более чем 5 млн рублей.

Канал напоминает, что самого Двойцева задержали еще в октябре за аналогичные махинации. В публикации уточняется, что по уголовному делу также арестовали его подчиненную Елену Дебцову, юриста ГК «Расцветай» Павла Повышева и начальника Двойцева Александра Лаухина.

До этого Следственный комитет России по региону сообщил, что полиция арестовала сотрудника Министерства природных ресурсов Ингушетии, его подозревают в получении взятки в составе группы лиц. Вместе с ним был задержан и подозреваемый в даче взятки. Общий размер ущерба, причиненного государству, превысил 240 млн рублей. Утверждается, что чиновник помогал в краже песчано-гравийной смеси.