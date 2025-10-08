Жители Хакасии возмутились, что плакатом ветерана СВО накрыли карусель

Жители города Черногорск в Хакасии возмутились тому, что аттракцион в местном парке укрыли от дождя плакатом ветерана СВО. В мэрии пообещали найти и наказать виновных, передает Telegram-канал «Подъем».

В настоящее время в связи со сложившейся ситуацией проводится служебная проверка. В ближайшее время виновные будут привлечены к ответственности, — заявили в администрации города.

Ранее СК России по Владимирской области организовал проверку по факту вандализма на могилах бойцов СВО. Очевидцы утверждают, что регулярно сталкиваются с осквернением захоронений. По словам местной жительницы, преступники снимают с могил российские флаги, кресты на местах захоронений бойцов и ломают лампады, а цветы раскидывают.

Также в городе Сарове Нижегородской области неизвестные осквернили могилу участника СВО. На временном деревянном кресте злоумышленники оставили многочисленные неразборчивые надписи.

До этого стало известно, что в Челябинской области искали вандалов, приготовивших яичницу на Вечном огне. Работники администрации во время планового обхода обнаружили следы трапезы. Мемориал «Защитникам Отечества» оказался поврежден, рядом также нашли обугленный шпагат.