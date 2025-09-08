Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 13:44

Вандалы осквернили могилу бойца СВО и оставили загадочные послания

Вандалы осквернили могилу погибшего участника СВО в Нижегородской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Сарове Нижегородской области осквернили могилу участника военной операции на Украине, сообщил Telegram-канал Ni Mash, опубликовав соответствующие кадры. Злоумышленники оставили многочисленные неразборчивые надписи на временном деревянном кресте, который устанавливается до изготовления постоянного памятника.

По словам родственников погибшего бойца, вандалы сорвали с могилы флаг, а также попытались поджечь захоронение. Правоохранительные органы уже начали проверку по факту произошедшего.

Ранее в Махачкале неизвестные разрисовали несколько портретов участников специальной военной операции на проспекте Петра Первого. Полицейские выяснили, что к произошедшему причастны дети. По данным ведомства, инцидент произошел по недосмотру взрослых. В тот момент с детьми гулял их дедушка, который не уследил за ними.

До этого в эстонском городе Кохтла-Ярве произошло осквернение братского захоронения времен Великой Отечественной войны. Неизвестные с применением тяжелой строительной техники полностью снесли памятник советским солдатам и раскопали территорию могилы. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту вандализма и надругательства над памятью павших воинов.

вандалы
Нижегородская область
могилы
военные
бойцы
СВО
