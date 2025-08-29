Следком РФ возбудит уголовное дело по факту вандализма в Эстонии СКР: уголовное дело возбудят после разрушения в Эстонии могилы советских солдат

В Эстонии произошло осквернение захоронения времен Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба Следственного комитета России. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памяти павших воинов.

Инцидент произошел в городе Кохтла-Ярве, что на северо-востоке Эстонии. По сообщениям местных СМИ, акт вандализма был совершен с применением тяжелой строительной техники. В итоге памятник советским солдатам полностью снесли, а территорию братской могилы, где покоятся останки воинов, павших в боях с нацизмом, раскопали.

Ранее сообщалось, что в польском селе Домостава неизвестные осквернили памятник жертвам Волынской резни. На монументе нарисовали символику украинских националистов. Полиция начала расследование, но подозреваемые пока не задержаны.

До этого появилась информация, что толпа подростков разгромила десятки могил в поселке Ближний Береговой Челябинской области. На опубликованных в Сети кадрах можно заметить, что многие памятники были разбиты, а столики вырваны из земли.