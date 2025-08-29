День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 00:35

Следком РФ возбудит уголовное дело по факту вандализма в Эстонии

СКР: уголовное дело возбудят после разрушения в Эстонии могилы советских солдат

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Эстонии произошло осквернение захоронения времен Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба Следственного комитета России. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памяти павших воинов.

Инцидент произошел в городе Кохтла-Ярве, что на северо-востоке Эстонии. По сообщениям местных СМИ, акт вандализма был совершен с применением тяжелой строительной техники. В итоге памятник советским солдатам полностью снесли, а территорию братской могилы, где покоятся останки воинов, павших в боях с нацизмом, раскопали.

Ранее сообщалось, что в польском селе Домостава неизвестные осквернили памятник жертвам Волынской резни. На монументе нарисовали символику украинских националистов. Полиция начала расследование, но подозреваемые пока не задержаны.

До этого появилась информация, что толпа подростков разгромила десятки могил в поселке Ближний Береговой Челябинской области. На опубликованных в Сети кадрах можно заметить, что многие памятники были разбиты, а столики вырваны из земли.

Эстония
Следком
вандализм
Александр Бастрыкин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шойгу назвал число находящихся в Афганистане террористов
Семью найденной мертвой на могиле бойца СВО женщины потрясла новая трагедия
Чем известен пик Победы, где пропала Наговицына: чем опасен, сколько трупов
Очевидцы рассказали об атаках ВСУ на Орел
Еще одна женщина выступила против главного прокурора МУС
Шойгу раскрыл планы Запада в отношении Афганистана
В Германии нашли нового причастного к подрыву «Северных потоков»
Российские силы сбили 19 БПЛА за три часа
Очередной эстонский «солдат удачи» ликвидирован на Украине
Перечислены имена советчиков Трампа по ситуации в секторе Газа
Обряды и запреты на Ореховый Спас: как 29 августа защитить семью
Следком РФ возбудит уголовное дело по факту вандализма в Эстонии
Петербуржцев без автомобилей обрадовали новостью об общественном транспорте
Дарья Мороз: наследница актерской династии и яркая звезда современного кино
В Госдуму поступила инициатива о запрете домашних заданий
«Демографическая яма»: Украине предсказали незавидную судьбу из-за властей
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 29 августа 2025 года
Госдеп одобрил возможную военную сделку с Украиной
Ограничения на полеты ввели в российском аэропорту
«Газпром» вновь установил рекорд летних суточных поставок газа
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.