13 декабря 2025 в 22:09

В Пензенской области возбудили уголовное дело после столкновения поездов

СК: после столкновения поездов под Пензой возбуждено дело о нарушениях

Фото: t.me/CMSUTSKR
Столкновение двух поездов под Пензой, предварительно, произошло из-за грубого нарушения правил безопасности движения, сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Возбуждено уголовное дело по соответствующей статье, уточнили в ведомстве.

В результате происшествия причинен крупный ущерб, погибших нет,информировали в пресс-службе.

В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий. Они опрашивают свидетелей, назначают необходимые экспертизы, чтобы установить все обстоятельства и виновных в инциденте.

Ранее сообщалось, что 13 декабря на станции Чаис Куйбышевской железной дороги произошло столкновение маневрового локомотива с передней частью грузового поезда. Пострадавших в результате инцидента нет, однако оба железнодорожных состава получили технические повреждения.

Накануне в Оренбургской области три вагона-цистерны с пропан-бутаном сошли с рельсов. Инцидент произошел на примыкающих к станции Тюльпан путях Южно-Уральской железной дороги во время проведения маневровых работ.

аварии
поезда
Пензенская область
Следком
