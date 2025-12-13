В Пензенской области возбудили уголовное дело после столкновения поездов

Столкновение двух поездов под Пензой, предварительно, произошло из-за грубого нарушения правил безопасности движения, сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Возбуждено уголовное дело по соответствующей статье, уточнили в ведомстве.

В результате происшествия причинен крупный ущерб, погибших нет, — информировали в пресс-службе.

В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий. Они опрашивают свидетелей, назначают необходимые экспертизы, чтобы установить все обстоятельства и виновных в инциденте.

Ранее сообщалось, что 13 декабря на станции Чаис Куйбышевской железной дороги произошло столкновение маневрового локомотива с передней частью грузового поезда. Пострадавших в результате инцидента нет, однако оба железнодорожных состава получили технические повреждения.

Накануне в Оренбургской области три вагона-цистерны с пропан-бутаном сошли с рельсов. Инцидент произошел на примыкающих к станции Тюльпан путях Южно-Уральской железной дороги во время проведения маневровых работ.