13 декабря 2025 в 15:04

Появились кадры с места столкновения двух поездов под Пензой

Транспортный Следком показал последствия столкновения двух поездов под Пензой

Фото: t.me/CMSUTSKR
Появились кадры с места столкновения двух поездов под Пензой, последствия аварии показал транспортный Следком. По предварительным данным, 13 декабря на станции Чаис Куйбышевской железной дороги произошло столкновение маневрового локомотива с передней частью грузового поезда.

Пострадавших в результате инцидента нет, однако оба железнодорожных состава получили технические повреждения, сообщили в ведомстве. Было возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Следователи работают на месте для установления всех обстоятельств аварии и степени вины ее участников.

Ранее на границе Свердловской области и Пермского края вспыхнул грузовой поезд. Огонь охватил два вагона-цистерны с мазутом в конце состава. Пожар начался на перегоне Шамары — Кордон, очевидцы сообщали о столбе черного дыма, который просматривался издалека. В результате инцидента движение пассажирских поездов было переведено на измененный маршрут, еще десяти составам пришлось задержаться в пути.

Пензенская область
поезда
локомотивы
аварии
