Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
20 ноября 2025 в 03:21

Возгорание вагонов на Свердловской ЖД привело к последствиям

ФПК: 10 поездов задержали на перегоне Шамары — Кордон после возгорания вагонов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

На перегоне Шамары — Кордон в Свердловской области произошло возгорание вагонов-цистерн в составе грузового поезда. В результате инцидента движение пассажирских поездов было переведено на измененный маршрут — в настоящее время задержку в пути следования испытывают 10 пассажирских составов, сообщает в Telegram-канале Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД).

Возгорание произошло вечером 19 ноября на двухпутном электрифицированном участке Пермь — Кузино Свердловской железной дороги. В хвостовой части грузового поезда загорелись две цистерны.

Для ликвидации пожара к месту происшествия были направлены два пожарных поезда. К 01:19 по московскому времени 20 ноября возгорание было полностью устранено.

Движение поездов на перегоне Шамары — Кордон организованно измененным маршрутом. На текущий момент в пути следования задерживаются 10 пассажирских поездов, — указано в сообщении.

Среди задержанных составов — поезда дальнего следования № 92 Москва — Северобайкальск, № 70 Москва — Чита, № 146 Санкт-Петербург — Челябинск, № 10 Москва — Владивосток, № 14 Санкт-Петербург — Новокузнецк, № 78 Москва — Абакан, № 72 Санкт-Петербург — Екатеринбург, № 9 Владивосток — Москва, № 73 Тюмень — Санкт-Петербург и № 69 Чита — Москва. Пассажирские составы следуют через станции Чусовская и Нижний Тагил с последующим выходом на основной маршрут через Екатеринбург и Пермь. Пассажирам оказывается необходимая помощь, в вагонах поддерживается комфортный температурный режим.

Ранее сообщалось, что состав перевозил мазут. По данным СвЖД, пожар начался в 17:47 по московскому времени.

поезда
дороги
происшествия
маршруты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новый роман, изнасилование, поддержка СВО: как живет Алена Яковлева
Мгновенная реакция командира ВС РФ спасла жизни бойцов
Алаудинов назвал возможного преемника Зеленского
Львов столкнулся с неожиданным ограничением впервые за последние месяцы
Фаза Луны сегодня, 20 ноября: задачи и сюрпризы новолуния в Скорпионе
Возгорание вагонов на Свердловской ЖД привело к последствиям
Сенатор назвал способ сделать жилье для многодетных семей еще доступнее
Чтец по губам раскрыла суть вопроса Маска о саудовском принце в Белом доме
«Солнцепек» пугает ВСУ и НАТО до колик в животе: что это за чудо-оружие
В Раде предположили, какой орган будет вести переговоры на Украине
Отказ от Донбасса и сокращение ВСУ: все пункты нового мирного плана Трампа
Венгрия отказалась покупать на свои деньги «золотые унитазы» для Украины
Стали известны результаты переговоров Уиткоффа и Умерова
Суд в Челябинске может изъять недвижимость у депутата
Раскрыта главная причина сохранения Зеленского у власти
Гороскоп на 20 ноября: Овнам проявить гибкость, а Тельцам сосредоточиться
Паломников в Индии призвали зажимать нос при купании
Рай для палачей: как США спасали нацистов от Нюрнберга
Связь с Кеннеди, тайная «дочь», суд: неожиданные факты из жизни Плисецкой
Бельгийские журналисты разоблачили фейки о «российских дронах»
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Покушение на Шойгу? Что известно о предотвращенном в Москве теракте
Происшествия

Покушение на Шойгу? Что известно о предотвращенном в Москве теракте

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.