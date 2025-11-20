Возгорание вагонов на Свердловской ЖД привело к последствиям

На перегоне Шамары — Кордон в Свердловской области произошло возгорание вагонов-цистерн в составе грузового поезда. В результате инцидента движение пассажирских поездов было переведено на измененный маршрут — в настоящее время задержку в пути следования испытывают 10 пассажирских составов, сообщает в Telegram-канале Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД).

Возгорание произошло вечером 19 ноября на двухпутном электрифицированном участке Пермь — Кузино Свердловской железной дороги. В хвостовой части грузового поезда загорелись две цистерны.

Для ликвидации пожара к месту происшествия были направлены два пожарных поезда. К 01:19 по московскому времени 20 ноября возгорание было полностью устранено.

Движение поездов на перегоне Шамары — Кордон организованно измененным маршрутом. На текущий момент в пути следования задерживаются 10 пассажирских поездов, — указано в сообщении.

Среди задержанных составов — поезда дальнего следования № 92 Москва — Северобайкальск, № 70 Москва — Чита, № 146 Санкт-Петербург — Челябинск, № 10 Москва — Владивосток, № 14 Санкт-Петербург — Новокузнецк, № 78 Москва — Абакан, № 72 Санкт-Петербург — Екатеринбург, № 9 Владивосток — Москва, № 73 Тюмень — Санкт-Петербург и № 69 Чита — Москва. Пассажирские составы следуют через станции Чусовская и Нижний Тагил с последующим выходом на основной маршрут через Екатеринбург и Пермь. Пассажирам оказывается необходимая помощь, в вагонах поддерживается комфортный температурный режим.

Ранее сообщалось, что состав перевозил мазут. По данным СвЖД, пожар начался в 17:47 по московскому времени.