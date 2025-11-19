Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Свердловской области загорелся поезд с мазутом

В Свердловской области загорелся грузовой поезд, перевозивший мазут

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
На границе Свердловской области и Пермского края загорелся грузовой поезд, сообщили изданию E1.RU в пресс-службе Свердловской железной дороги. Огонь охватил два вагона-цистерны в конце состава.

Источник издания утверждает, что состав перевозил мазут. По данным СвЖД, пожар начался в 17:47 на перегоне «Шамары — Кордон» двухпутного электрифицированного участка «Пермь — Кузино».

Движение на перегоне приостановлено, возможны задержки пассажирских поездов. Обстоятельства уточняются, — рассказал собеседник издания.

Ранее стало известно о пожаре в дорогостоящей квартире в ЖК Lucky в Москве. Возгорание началось в помещении на 17 этаже. На место происшествия прибыли оперативные службы. Сведений о жертвах или пострадавших из-за пожара пока нет, обстоятельства случившегося выясняются.

До этого в Белгородской области взрыв газовоздушной смеси разрушил дом и повредил фасад соседнего. Взрыв прогремел в частном секторе в городе Алексеевка. По предварительным данным регионального управления МЧС, есть пострадавшие. На месте происшествия работает дежурный караул пожарно-спасательной части.

В Свердловской области загорелся поезд с мазутом
