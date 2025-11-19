В Свердловской области загорелся поезд с мазутом В Свердловской области загорелся грузовой поезд, перевозивший мазут

На границе Свердловской области и Пермского края загорелся грузовой поезд, сообщили изданию E1.RU в пресс-службе Свердловской железной дороги. Огонь охватил два вагона-цистерны в конце состава.

Источник издания утверждает, что состав перевозил мазут. По данным СвЖД, пожар начался в 17:47 на перегоне «Шамары — Кордон» двухпутного электрифицированного участка «Пермь — Кузино».

Движение на перегоне приостановлено, возможны задержки пассажирских поездов. Обстоятельства уточняются, — рассказал собеседник издания.

