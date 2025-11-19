В элитном ЖК Москвы начался пожар В Москве загорелась квартира в дорогостоящем ЖК Lucky на 17 этаже дома

Одна из дорогостоящих квартир загорелась в столичном ЖК Lucky, информирует Telegram-канал Baza. По данным источника, в элитном жилкомплексе наблюдается мощный пожар. Возгорание началось в помещении на 17 этаже.

Здание расположено на 2-й Звенигородской улице в центре Москвы на Пресне. Канал отмечает, что к месту происшествия стягиваются оперативные службы. При этом стоимость квартир в комплексе достигает порядка 800 млн рублей.

Профильные ведомства ситуацию не комментировали. Сведений о жертвах или пострадавших из-за пожара не представлено. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее пожар вспыхнул в отеле «Radisson Blu Олимпийский» в Москве, в результате чего эвакуировали 400 человек. Задымление произошло на третьем этаже здания, которое находится на Самарской улице в центре столицы.

Также 19 ноября пожар со взрывом произошел на 23-м километре МКАД. Предположительно, пламя охватило торговую точку из-за микроавтобуса «Газель». По предварительным данным, никто не пострадал в результате ЧП.